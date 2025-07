Depois da vitória do Fulham frente ao Nottingham Forest (3-1), treinado pelo compatriota Nuno Espírito Santo, no sábado, Marco Silva elogiou a capacidade financeira dos principais clubes portugueses.

«Cada um dos clubes, neste momento, claramente quer preparar-se o melhor que pode. É bom ver que os clubes portugueses estão a ter uma capacidade [ndr: financeira] diferente que, se calhar, há cinco ou dez anos, não tinham», salientou o antigo treinador do Estoril e do Sporting, citado pela Lusa.

Marco Silva acrescentou, em alusão a Sporting, Benfica e FC Porto, que «cada um dos três, mais o Sporting de Braga, estão a reforçar-se da forma que acham melhor para os seus plantéis». O técnico de 48 anos não aponta nenhum favorito à conquista da Liga referindo que «é tudo muito prematuro».

Na Premier League, Marco Silva tem em mente o objetivo de «fazer melhor do que no ano passado», sendo isso, «naturalmente, bater novamente o recorde de pontos». O Fulham foi 11.º classificado, com 54 pontos, em 2024/25. A equipa londrina começa o campeonato em casa do Brighton no dia 16 de agosto.