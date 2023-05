Depois de conseguir a promoção na temporada passada, Marco Silva conduziu o Fulham ao 10.º lugar no campeonato inglês na presente época.

Os dirigentes dos cottagers querem continuar a evolução do clube e o treinador português faz parte do projeto para o futuro, estando em curso conversas para a renovação de contrato entre as duas partes.

«Tenho muitos elogios para o Marco. Muita coisa boa aconteceu desde que ele chegou. Temos um treinador que gosta de estar no Fulham, os jogadores gostam do treinador, o treinador gosta dos jogadores. E para mim, pessoalmente, é o mais divertido que já tive», disse Tony Khan, um dos donos e diretores do clube inglês, em entrevista ao The Athletic.

«Tudo se juntou para um momento realmente especial e estou muito otimista quanto ao Marco [ficar]. Ele está muito feliz no Fulham e todos nós estamos muito felizes com ele. Queremos que isso continue, espero que por muito tempo», finalizou.

Refira-se que Marco Silva tem vínculo com o Fulham até junho de 2024.