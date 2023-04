O treinador português Marco Silva foi castigado pela Federação inglesa (FA) com dois jogos devido ao comportamento na derrota do Fulham com o Manchester United, em Old Trafford, a 19 de março. Marco Silva vai falhar os duelos com West Ham e Everton.

Além do treinador luso, também o avançado sérvio Aleksandar Mitrovic foi suspenso por oito partidas por ter empurrado o árbitro Chris Kavanagh.

O Fulham foi ainda multados em 40 mil libras (cerca de 45,6 mil euros) por não ter controlado as atitudes dos jogadores.

À entrada para o último quarto de hora do jogo da Taça de Inglaterra, os cottagers venciam por 1-0, mas Willian foi expulso por cometer penálti ao dar mão na área, seguindo-se também a expulsão de Mitrovic por atacar o árbitro. Além disso, o técnico português protestou e viu cartão vermelho.

Recorde-se que Marco Silva foi acusado duas vezes por conduta imprópria no jogo e no pós-jogo com Manchester United: primeiro por linguagem e gestos inapropriados e por ter arremessado uma garrafa de água na direção de um dos árbitros assistentes; depois, pelas declarações que puseram, entendeu a Federação inglesa, em causa a idoneidade do árbitro.

O técnico luso já reconheceu que lhe faltou algum controlo.