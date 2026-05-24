Jesus: «Marco Silva nunca treinou uma grande equipa, mas acredito nele»
Ter-se-á esquecido de quem foi o seu antecessor no Sporting?
À chegada à Portugal, na sequência do encerramento da época no Al Nassr, Jorge Jesus foi questionado pelos jornalistas sobre alguns assuntos que marcam a atualidade desportiva. Claro está, o ex-treinador do Benfica (em duas ocasiões) comentou o nome de Marco Silva, visto como sucessor de José Mourinho.
«Já esteve em Portugal a treinar. Nunca treinou um grande, nem em Inglaterra, mas acredito no trabalho do Marco Silva», referiu Jorge Jesus, ao seu jeito, talvez esquecendo-se de que o comandante do Fulham foi o seu antecessor no comando técnico do Sporting, em 2014/15.
«A peça mais importante de uma equipa é o treinador. Quando não acertas, vai o treinador para a rua e até o presidente», analisou.
Jesus é agora um treinador sem clube após conquistar o campeonato saudita pelo Al Nassr, juntamente com Cristiano Ronaldo e João Félix. Disse que voltar ao Benfica «estava fora de questão» pela vertente salarial e deu a entender que pode continuar carreira no Fenerbahçe.