Marco Silva garantiu na sexta-feira que só irá tomar uma decisão sobre o futuro na próxima semana, mas, já este sábado, deixou em aberto a possibilidade de deixar o Fulham.

«Se vou ficar ou se vou sair, quero é que as pessoas saibam que sou alguém que dá sempre – ou sempre deu – o máximo pelo clube, todos os dias com paixão e emoção, porque amo o clube e amo o meu trabalho. Tão simples quanto isso. Sou alguém que coloca sempre o clube acima de tudo», disse o treinador português, em entrevista à Sky Sports.

Com a forte possibilidade de José Mourinho rumar ao Real Madrid, Marco Silva ganha força para assumir o comando técnico do Benfica. O treinador de 48 anos, ainda assim, estará comprometido até ao final da época e vai entregar o relatório de final da temporada à direção dos «cottagers», garantindo que o compromisso do clube irá influenciar a sua decisão.

«É sempre importante, cem por cento importante, e o clube sabe disso. Eles sabem claramente quais são os fatores. Concordam que alguns pontos devem ser levados em consideração na decisão», vincou.

Um desses fatores é o reforço da equipa no mercado, para poder alcançar outros objetivos na Liga inglesa. «Não digo que o clube precisa de contratar 11 jogadores na próxima temporada. Mas o próximo verão será muito importante para o futuro deste clube.»

O Fulham recebe o Newcastle este domingo, às 16h00, na derradeira jornada do campeonato inglês, que poderá marcar o adeus de Marco Silva, após cinco anos no comando do clube.