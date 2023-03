Marco Silva era um treinador inconformado após a eliminação do Fulham nos quartos de finais da Taça de Inglaterra, na sequência da derrota por 3-1, em Old Trafford, diante do Manchester United.

À entrada para o último quarto de hora de jogo, os cottagers venciam por 1-0, mas Willian foi expulso por cometer penálti ao dar mão na área, seguindo-se também a expulsão de Mitrovic por atacar o árbitro. Além disso, o técnico português protestou e viu cartão vermelho.

«Durante 75 minutos, a jogar em Old Trafford contra uma equipa muito boa, fomos os melhores em campo, claramente. Os jogadores seguiram o plano, fomos corajosos para controlar o jogo e acredito que mostramos claramente a nossa qualidade», começou por dizer à BBC, antes de assumir que devia ter gerido melhor as emoções.

«Mesmo que eu não tenha feito algo de especial, tenho de me controlar. Não disse nada de especial ao árbitro, ele não me ouviu e me mostrou o cartão vermelho. É um momento para controlar minhas emoções. O jogo foi decidido no momento», frisou.

«Se ele quiser dar-me o cartão vermelho, tenho de aceitar porque ele [árbitro] não me ouviu. Como saí da minha área, tenho de aceitá-lo», acrescentou.

Marco Silva destacou também que o VAR devia ter intervido noutros momentos do jogo. «É difícil ser o Fulham em Old Trafford, o VAR também sente a pressão.»

Acerca dos cartões vermelhos aos jogadores, o treinador do Fulham assumiu que Willian foi bem expulso e Mitrovic também «deve controlar um pouco suas emoções».

«Claro que é um momento para ele [Mitrovic] aprender», notou.