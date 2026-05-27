Marco Silva aterrou em Lisboa nesta quarta-feira à noite vindo de Londres.

O voo que transportou o ainda treinador do Fulham chegou ao Aeroporto Humberto Delgado pouco antes das 23h00.

Marco Silva é, tal como o Maisfutebol noticiou há quase duas semanas, o alvo prioritário do Benfica para a sucessão de José Mourinho.

O treinador de 48 anos está a refletir sobre o futuro. Tem uma proposta de renovação do Fulham, mas tem também a possibilidade de regressar ao futebol português, pela porta do Benfica, 11 anos depois de ter deixado o Sporting.

Marco Silva ia estar nesta quinta-feira na Conferência da Bola Branca, mas cancelou a presença no evento.