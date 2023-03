Marco Silva reconheceu que lhe faltou algum autocontrolo após a derrota do Fulham com o Manchester United, jogo que lhe valeu várias acusações: primeiro, pelo comportamento aquando da expulsão e, depois, por questionar a imparcialidade do árbitro.

«As emoções estavam ao rubro em Old Trafford e, como disse na minha conferência de imprensa, devia ter controlado melhor as minhas próprias emoções. Foi um momento muito difícil, num jogo que tínhamos dominado, mas poderia ter lidado melhor com a situação», reconheceu o treinador português em declarações ao site do Fulham.

Recorde-se que Marco Silva foi acusado de duas vezes por conduta imprópria no jogo e no pós-jogo com Manchester United para a Taça de Inglaterra, partida que os Red Devils venceram por 3-1: primeiro por linguagem e gestos inapropriados e por ter arremessado uma garrafa de água na direção de um dos árbitros assistentes; depois, pelas declarações que puseram, entendeu a Federação inglesa, em causa a idoneidade do árbitro.

«Lamento o que aconteceu e falei com (o árbitro) Chris Kavanagh para me desculpar. Ele sabe que eu o respeito e o trabalho que ele tem de fazer. Infelizmente não nos vimos frente a frente naquele dia, mas reconheço que é um dos melhores árbitros deste país e sei que, quando os nossos caminhos se voltarem a cruzar, haverá respeito mútuo entre nós», afirmou Marco Silva.