O Fulham joga este sábado com o Burnley e Marco Silva teve uma antevisão ao jogo diferente do habitual. Para assinalar o Dia Internacional da Síndrome de Down, o treinador português foi entrevistado por um convidado especial.

Tom, que integra a equipa de futebol do Fulham composta por jogadores com Síndrome de Down, teve a oportunidade de fazer perguntas ao técnico português, tal e qual um jornalista.

No final, Marco Silva ainda o convidou para assistir à partida em Craven Cottage e deixou a promessa que de o vai tentar «deixar orgulhoso».