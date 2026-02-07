Made In
OFICIAL: Mariana Cabral tem novo clube nos EUA
Portuguesa vai ser adjunta nos Chicago Stars
A portuguesa Mariana Cabral foi anunciada como nova treinadora-adjunta dos Chicago Stars, equipa da National Women’s Soccer League (NWSL), o principal escalão do futebol feminino nos EUA.
A treinadora de 38 anos vai ser adjunta do sueco Martin Sjogren, depois da experiência na equipa técnica do Utah Royals em 2025. O contrato com os Chicago Stars é válido até dezembro de 2027.
Mariana Cabral, que durante vários anos treinou o Sporting, vai encontrar a avançada internacional portuguesa Nádia Gomes no novo clube.
