A portuguesa Mariana Cabral foi anunciada como nova treinadora-adjunta dos Chicago Stars, equipa da National Women’s Soccer League (NWSL), o principal escalão do futebol feminino nos EUA.

A treinadora de 38 anos vai ser adjunta do sueco Martin Sjogren, depois da experiência na equipa técnica do Utah Royals em 2025. O contrato com os Chicago Stars é válido até dezembro de 2027.

Mariana Cabral, que durante vários anos treinou o Sporting, vai encontrar a avançada internacional portuguesa Nádia Gomes no novo clube.