Mário Rui está a protagonizar uma das melhores temporadas da carreira, já chegou às sete assistências (o melhor registo numa só época) e está em boa posição para conquistar o campeonato italiano com o Nápoles.

Contudo, o internacional português não tem sido opção regular nas competições europeias, já que participou apenas em três dos sete jogos da equipa na Liga dos Campeões. Além disso, ficou de fora do último jogo da Serie A por castigo. Nesse sentido, o agente do lateral esquerdo, Mario Giuffredi, criticou a gestão de Luciano Spalletti, que tem optado pelo uruguaio Mathías Olivera nos jogos da Champions.

«Mário Rui sempre foi um grande futebolista mesmo antes de Spalletti chegar, melhorou mentalmente e isso permite-lhe expressar-se melhor do ponto de vista técnico. Do meu ponto de vista não polémico, a questão física é ideia de Spalletti. Mário Rui também jogou contra muitos adversários de alto nível na Europa», começou por dizer em declarações no programa «Il Bello Del Calcio» do Tele Vomero.

«O facto de o Olivera jogar porque é mais dotado fisicamente é uma treta do treinador e não concordo com este aspeto. Não critico a gestão dos jogadores, mas não gosto de certos preconceitos. Podes escolher um jogador em detrimento de outro considerando as características do adversário, mas não gosto da ideia do Mário não poder jogar jogos físicos. É ofensivo ao seu valor», frisou.

O agente do internacional luso abordou ainda a expulsão no jogo contra o Empoli, por agressão a um adversário.

«Ele é assim, é o seu caráter e tem sido a sua força em muitos casos e uma fraqueza noutros. Já estava muito arrependido depois do jogo, mesmo que infelizmente não houvesse como voltar atrás. Não pode ser um gesto premeditado, infelizmente são episódios que ocorrem em determinadas dinâmicas de jogo», vincou.

Aos 31 anos, Mário Rui cumpre a sexta temporada no Nápoles, que nunca perdeu quando o português esteve em campo: 21 vitórias e um empate num total de 22 jogos.