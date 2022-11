Mário Rui esteve na última convocatória de Fernando Santos para os jogos da Liga das Nações, mas ficou de fora da lista de 26 nomes que vão marcar presença no Mundial do Qatar.

O empresário do lateral-esquerdo, Mario Giuffredi, assume que o jogador já esperava este desfecho e está concentrado em ganhar o scudetto com o Nápoles.

«Desiludido? Não muito, ele sabia que, apesar de ter sido chamado recentemente à seleção, estava na 'balança' e garanto que, entre a participação no Mundial e ganhar o título com o Nápoles, ele certamente escolherá o segundo», afirmou à Radio Marte.

Mário Rui, de 31 anos, soma 15 jogos e seis assistências ao serviço do Nápoles (líder da Serie A, com mais oito pontos do que o Milan), em 2022/23.