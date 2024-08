A estadia de Mário Rui no Nápoles está muito perto de terminar. O lateral-esquerdo português foi autorizado a falhar o regresso aos treinos, esta terça-feira, depois de um dia de folga concedido por Antonio Conte ao plantel.

O jogador de 33 anos deverá reunir-se com os responsáveis do clube após o jogo com o Modena, no sábado, a contar para a Taça de Itália, para resolver o futuro.

Recorde-se que o agente de Mário Rui já tinha manifestado que o lateral «sente necessidade de regressar a Portugal».