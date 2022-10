O Nápoles aproveitou o empate da Atalanta no terreno do Udinese e isolou-se na liderança do campeonato italiano, ao vencer em casa da Cremonese, por 4-1, em jogo da nona jornada.

Matteo Politano adiantou a equipa de Luciano Spalletti na conversão de uma grande penalidade, aos 26 minutos, e foi com 1-0 que a partida chegou ao intervalo. Cyriel Dessers marcou pouco depois do recomeço do encontro (47m) e foi preciso chegar à reta final para a resposta implacável do Nápoles.

Aos 76 minutos, o internacional português Mário Rui tirou um cruzamento para a grande área e Giovanni Simeone apareceu ao segundo poste para colocar o conjunto napolitano de novo em vantagem.

Nos descontos, Hirving Lozano (90+2m) e Mathias Olivera (90+4m), que entrou para o lugar de Mário Rui, consumaram o resultado final.

O Nápoles soma 23 pontos em nove jornadas, enquanto a Cremonese, que este domingo contou com o ex-Benfica Meité a titular, é penúltima classificada, com apenas três pontos.