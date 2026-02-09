O português Mário Silva foi demitido do comando técnico do Al Najma.

O técnico de 48 anos deixa a equipa no último lugar da Liga saudita, com apenas cinco pontos em 20 jornadas e há 18 jogos consecutivos sem vencer.

Mário Silva cumpria a segunda época no Al Najma, com quem conseguiu a subida de divisão na temporada passada. No último mercado, o médio português Guga também se juntou ao clube saudita.

Entretanto, o Al Najma já oficializou Nestor El Maestro como novo treinador, ele que já passou por clubes como CSKA Sofia, Goztepe ou Sturm Graz.