Marco Materazzi criou uma forte ligação com José Mourinho no período em que trabalharam juntos no Inter de Milão (2008-2010). De resto, o emocionado abraço entre o duro defesa e o português, nos arredores do Bernabéu, após os nerazzurri conquistarem a Liga dos Campeões correu mundo.



Este sábado, o antigo internacional italiano teceu rasgados elogios ao atual treinador do Tottenham.



«Mourinho era um escudo, um amigo, um pai e um irmão. Ele também nos desfazia, dava-nos raspanetes. Sabia quais os botões certos a pressionar e os resultados eram evidentes», disse, numa conversa nas redes sociais com o suíço Sebastien Frey.



«Basicamente parei de jogar futebol com ele, pois a relação que tínhamos era de confiança e respeito mútuo. Sabia que talvez só precisava de fazer um jogo, mas ele tinha o mesmo respeito por mim», acrescentou.



Materazzi comparou ainda Mourinho a Rafa Benítez, o seu sucessor em Milão. «A consistência era o mais importante, e ele era consistente. Fazia o que dizia que ia fazer. As pessoas dizem que eu estava chateado com o [treinador] que o sucedeu [Rafa Benítez], mas nós não nos demos bem porque ele não era consistente», justificou.