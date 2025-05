Apesar da descida de divisão, Mateus Fernandes destacou-se no Southampton e foi eleito o jogador do ano no clube inglês.

O médio de 20 anos conquistou a distinção graças aos votos dos adeptos dos «saints», que vão jogar no Championship na próxima temporada.

Depois de uma época emprestado ao Estoril, Mateus transferiu-se do Sporting para o Southampton no último verão, a troco de 15 milhões de euros. Na primeira aventura no estrangeiro, somou cinco assistências e três golos em 41 partidas.

O contrato de Mateus Fernandes com o Southampton é válido até 2029.