O médio português Mateus Fernandes, transferido do Sporting para o Southampton no início desta época, revelou, em entrevista à DAZN, um momento curioso que protagonizou durante um dérbi pelos escalões jovens dos leões, ante o Benfica, com o compatriota, também ex-Sporting e agora adversário na Premier League, Bruno Fernandes.

«Lembro-me de uma vez que nós [ndr: Sporting] estávamos a jogar contra o Benfica, sub-16. Tenho esse momento na minha memória para sempre. Ele [Bruno Fernandes] estava fora do campo. ou seja, nós estávamos a jogar num campo e ele estava no outro campo a ver o jogo. Não sei se era ele e o Nuno Mendes [ex-Sporting e jogador do PSG] e eu lembro-me de o ver e, de repente, começar a impor-me no campo, a mandar vir com todos, só para ele notar. Não sei se ele se lembra desse momento, mas é algo que ficou na minha memória», contou Mateus Fernandes.

O médio de 20 anos, que assinou contrato com o Southampton até 2029, partilhou ainda que o clube inglês já queria contar consigo «desde o ano passado» e justificou a mudança para Inglaterra.

«O que mais me puxou para vir para cá foi o treinador, o projeto, tudo o que estava à minha volta. Senti que me queriam muito. A verdade é que eles já me queriam há algum tempo, desde o ano passado. Em relação à proposta, foi algo também um pouco rápido, nas últimas semanas», afirmou.

«O Sporting tem de fazer decisões, a estrutura tem de fazer decisões. Eu consegui, enquanto produto da formação, dar algum retorno ao clube e é também um pouco por isso que nós trabalhamos, dar alguma coisa ao clube, não ser só eles a darem-nos. Estou a aproveitar muito aqui, os treinos, os jogos, a atmosfera. Tudo o que envolve o futebol inglês, eu estou a aproveitar ao máximo», completou.