De Espanha chega uma história algo insólita, com um internacional português como protagonista. Segundo o jornal El Mundo, Matheus Nunes, atleta do Manchester City e da Seleção Nacional portuguesa, terá sido detido no passado dia 8 de setembro... por roubo.

Isto porque, na casa de banho de uma discoteca em Madrid, um homem de 58 anos terá tentado tirar-lhe uma fotografia sem permissão. Nunes reagiu mal e tirou-lhe o aparelho das mãos.

O homem disse às autoridades presentes que Nunes lhe tinha retirado o telemóvel e o ex-Sporting acabou por ser detido sob acusação de roubo e levado para a esquadra de Arganzuela.

Tudo aconteceu numa altura em que Matheus Nunes não estava a jogar pelo Manchester City, devido à paragem para seleções - para a qual não foi convocado. O internacional português aproveitou para passar o fim-de-semana com amigos.

O jogador informou o seu advogado do sucedido, que tomou medidas para acelerar a sua libertação. Finalmente, nesse mesmo domingo, foi libertado da esquadra da polícia sem ser levado a tribunal, terminam os espanhóis.