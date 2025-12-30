Matheus Nunes confessou, numa entrevista à DAZN, que chegar a um clube como o Manchester City era algo que já ambicionava desde os tempos do Sporting. O internacional português recordou ainda a passagem pelo Wolverhampton, onde chegou em 2022.

«O primeiro ano nos Wolves foi um ano difícil, coletivamente e individualmente. Lembro-me que joguei muitos meses com uma dor na púbis. Também já no Wolves houve muita mudança de posição. Lembro-me que joguei mais da metade da época a extremo-direito, jogava extremo-esquerdo, joguei poucos jogos a médio. E o facto de estar longe da minha família, longe dos meus amigos, de estar no frio, que é uma coisa que eu nunca consigo acostumar-me... Acho que foi bastante difícil o primeiro ano», começou por dizer.

«O facto de sermos muitos portugueses lá no Wolverhampton na altura ajudou, porque é diferente estares com pessoas da tua nacionalidade. Às vezes, falava mais português do que falava inglês, mas foi bastante difícil o primeiro ano», acrescentou.

«Quando fui para o City foi basicamente aquilo que eu queria na minha vida quando saí do Sporting. Se eu saísse era para um clube como o City. Foi o realizar de um desejo meu. Sinto que a primeira época foi difícil porque não joguei tantos jogos. Vinha do Sporting a jogar todos os jogos, depois, no Wolverhampton, também joguei todos os jogos, mesmo fora de posição. E chegar aqui e não jogar... foi uma fase de adaptação. Mas agora sinto-me completamente habituado a tudo e diria que este é o momento mais feliz desde que cheguei a Inglaterra», concluiu.

A cumprir a terceira temporada nos «cityzens», Matheus Nunes tem sido utilizado como lateral-direito por Pep Guardiola e soma um golo e três assistências nos 22 jogos que disputou esta época.