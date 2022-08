Apresentado na última quarta-feira, Matheus Nunes já se estreou com a camisola do Wolverhampton, na derrota em casa do Tottenham (1-0), este sábado. O ex-Sporting mostrou-se integrado na nova equipa.

«Fizeram-me sentir muito bem-vindo. É como estar em Portugal, porque tenho muitos companheiros portugueses. É muito bom, mas ainda há muito campeonato pela frente. É apenas o terceiro jogo e temos muito para trabalhar», disse no final da partida aos microfones da BBC Sport.

Relativamente ao jogo, o internacional português lamentou a falta de eficácia.

«Tive boas sensações e foi bom jogar o meu primeiro jogo, mas o resultado não foi dos melhores. Na primeira parte, tivemos boas oportunidades de golo e mesmo na segunda parte foi equilibrado. Eles tiveram mais chances, mas isso é porque estávamos mais avançados no campo a arriscar para marcar. O resultado é o que é», rematou.