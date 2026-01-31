Matheus Nunes confessou que viveu intensamente os instantes finais do Benfica-Real Madrid, sobretudo o momento do golo de Anatoliy Trubin.

O Manchester City já tinha vencido o Galatasaray por 2-0 e o plantel dos «cityzens» concentrou-se no balneário a ver o jogo da Luz. A derrota do Real Madrid permitiria ao City seguir diretamente para os oitavos de final e assim aconteceu.

«Sou adepto do Sporting, não sou adepto do Benfica. Até é estranho, mas naquele momento nem olhas para o símbolo. Só esperas o melhor para o clube e as cores que estás a defender. Estávamos naquela posição porque não vencemos os nossos jogos, que devíamos ter vencido. Pusemo-nos naquela situação difícil, mas no final foi incrível», disse o internacional português, à Sky Sports.