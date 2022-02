Com três golos nos últimos três jogos, Danilo tem sido um dos jogadores em foco no Paris Saint-Germain. O treinador, Mauricio Pochettino, explicou o papel do português na equipa.

«Quando um médio marca, temos a impressão de que ele tem um papel mais ofensivo. Ele teve situações ocasionais em que se viu nesse tipo de situação. Tem um papel muito importante, mantém o equilíbrio da equipa, principalmente nas transições defensivas. Traz dimensão física. Fico feliz em ver a sua influência visível através dos seus golos», disse em conferência de imprensa, citado pelo L’Equipe.

Na última jornada do campeonato francês, diante do Lille, o internacional português bisou. Duas jornadas antes, também tinha faturado, para fechar o marcador no PSG-Reims.

(imagens vídeo Eleven Sports)