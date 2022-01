O Granada perdeu esta quinta-feira no terreno do Getafe, por 4-2, em jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola.

Com Luís Maximiano a titular, os forasteiros viram-se a perder logo aos 10 minutos, quando Sandro Ramirez inaugurou o marcador. Luis Suarez respondeu logo de seguida, aos 13 minutos, e fez o 1-1 que se iria registar ao intervalo.

No recomeço do segundo tempo, Domingos Duarte foi lançado a jogo e viu Enes Unal a colocar o Getafe em vantagem (48m). Nemanja Maksimovic deu maior tranquilidade aos visitados (63m).

O avançado colombiano Luis Suarez bisou aos 78 minutos e relançou a esperança do lado do Granada, mas Borja Mayoral, em dia de estreia, apontou o 4-2 a três minutos do final.

Florentino Luís, cedido pelo Benfica ao Getafe, entrou aos 89 minutos.

Com este resultado, o Granada mantém-se no 14.º posto, enquanto o Getafe saiu da zona de despromoção e é 16.º colocado.