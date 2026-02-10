Canadá: Armando Sá desvincula-se do Pacific FC e aponta ao Brasil
Antigo defesa de Benfica e Sp. Braga encerra capítulo de quatro anos e aposta na carreira como treinador principal
Há um ano, Armando Sá revelava ao Maisfutebol a ambição de evoluir para treinador principal ao mais alto nível. Ora, a entrar no último ano de contrato com os canadianos do Pacific FC, o técnico moçambicano de 50 anos desvinculou-se e avalia oportunidades nas divisões inferiores do Brasil. O Maisfutebol sabe que Armando Sá tem como prioridade o início da carreira como treinador principal.
Ligado ao futebol canadiano desde 2017 e com particular experiência no trabalho com a formação, o antigo defesa do Benfica – o “Comboio da Luz” – assumiu o papel de treinador-adjunto principal do Pacific FC em 2022. Pelo meio, realizou estágios em emblemas como Brighton, Villarreal, Roma, Casa Pia e West Ham.
Enquanto lateral, Armando Sá viveu várias peripécias até se afirmar no Rio Ave, passar no Sp. Braga e dar o “salto” para o Benfica, onde jogou entre 2002 e 2004. Seguiram-se épocas por Villarreal, Espanyol e Leeds United, além do fim de carreira no Irão. Antigo internacional por Moçambique, o “Comboio da Luz” conquistou Taça de Portugal, Taça de Espanha, liga do Irão e Taça Intertoto.