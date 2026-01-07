João Neves integra o top-10 de maiores valores estimados para transferência, de acordo com os dados publicados pelo CIES – Observatório do Futebol nesta quarta-feira. O médio português de 21 anos leva seis golos e duas assistências em 16 jogos pelo PSG nesta época, depois de 10 assistências e sete golos em 59 partidas pelos parisienses em 2024/25.

Por isso, o internacional português regista o oitavo valor mais alto (130.6 milhões de euros), à frente de Arda Güler (Real Madrid) e Pedri (Barcelona). A lista é encabeçada por Lamine Yamal, do Barcelona (343.1 milhões de euros). Seguem-se Haaland (Man City), Mbappé (Real Madrid), Bellingham (Real Madrid), Olise (Bayern Munique), Wirtz (Liverpool) e Doué (PSG).

Feitas as contas, João Neves é o português mais valioso e o segundo mais valioso do PSG, somente atrás do avançado Doué, avaliado em 134.6 milhões. O médio ex-Benfica tem contrato até junho de 2029.

