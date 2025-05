O CIES – Observatório do Futebol coloca João Neves e Renato Veiga no top-15 de jogadores mais rentáveis em eventuais vendas no verão. O top-100 divulgado esta quarta-feira remete para as transferências efetuadas desde o verão de 2024, calculando o atual valor de mercado dos jogadores e o potencial lucro – tendo em conta os bónus contratuais e a percentagem do passe detida pelos clubes.

No topo está – sem surpresa – Kylian Mbappé, contratado pelo Real Madrid a custo zero, proveniente do PSG. Se optassem por vender o francês, os “Merengues” lucrariam algo como 182,4 milhões de euros. O vínculo do avançado, de 26 anos, dura até 2029.

No pódio está também o defesa Dean Huijsen (Bournemouth) – contratado à Juventus por 15,2 milhões, o que resultaria no lucro de 68,5 milhões – e o avançado Savinho (Man City) – contratado ao Troyes por 25 milhões, o que permitiria lucrar 59,9 milhões.

Analisando o top-10, a Michael Olise (Bayern Munique), Moise Kean (Fiorentina) e Désiré Doué (PSG) segue-se João Neves, médio ex-Benfica, contratado pelo PSG a troco de 59,9 milhões. Uma vez que o jovem português, de 20 anos, está avaliado em 110,4 milhões, o emblema francês poderia lucrar cerca de 40,5 milhões.

No lugar 11 – depois de Ekitike (Frankfurt), Bergvall (Tottenham) e Retegui (Atalanta) – surge Renato Veiga, defesa emprestado pelo Chelsea à Juventus. O central português, de 21 anos, foi contratado pelos “Blues” há quase um ano, proveniente do Basileia, por 14 milhões.

Ora, no caso de venderem o defesa no verão que se avizinha, o emblema londrino pode lucrar cerca de 35,2 milhões.

Nesta lista do CIES surgem vários nomes do campeonato português. O primeiro é Álvaro Carreras, lateral do Benfica com contrato até 2029. Em caso de venda, o espanhol, de 22 anos, pode render até 30,7 milhões. Quase tanto quanto Pavlidis.

O avançado grego, de 26 anos, renderia aos cofres das águias algo como 28,9 milhões.

Poucas posições abaixo está Samu, avançado do FC Porto avaliado em 70,9 milhões, mas cuja venda representaria “apenas” 26,1 milhões de lucro.

De resto, o CIES incluiu os nomes de Aktürkoglu (Benfica, 23,8M de lucro), Debast (Sporting, 21,9M), Diego Moreira (Estrasburgo, 18,4M), Leandro Barreiro (Benfica, 12,9M) e de Maxi Araújo (Sporting, 11,9M). O uruguaio é o 88.º colocado deste top-100.