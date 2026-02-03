O fecho do mercado de transferências ficou marcado, em alguns anos, pelo atraso de documentação oficial, o que provocou o cancelamento de transferências, algumas sonantes. Mas não foi o caso do Palermo na segunda-feira. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, este histórico emblema – quarto classificado na segunda divisão italiana – foi o último a submeter um contrato. Restavam três segundos (19:59:57 segundos, hora local) quando o Palermo submeteu a documentação que permitiu oficializar o empréstimo de Rui Modesto.

È del @Palermofficial l'ultimo contratto depositato del mercato di gennaio: Rui Modesto alle 19:59:57! — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 2, 2026

Natural de Vendas Novas e com formação no Vitória de Setúbal, o lateral direito de 26 anos é internacional por Angola e foi cedido ao Palermo pela Udinese, emblema pelo qual assinou em 2024. No entanto, Rui Modesto fez apenas três jogos nesta época. Entre a saída de Portugal e a chegada a Itália, o lateral passou pelos finlandeses do Honka e pelos suecos do AIK.

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.