Mais um português na Arábia: Guga reforça Al Najma de Mário Silva
Médio formado no Benfica viaja nas próximas horas e prepara a estreia no Médio Oriente
Na procura de um novo ciclo desde dezembro, quando deixou os chineses do Beijing Guoan – com 10 golos e nove assistências em 65 jogos – Guga Rodrigues está de malas aviadas para viver a primeira experiência na Arábia Saudita, a convite do Al Najma, treinado pelo português Mário Silva. Este emblema ocupa o 18.º e último lugar do campeonato, a sete pontos de zona segura.
Ora, o Maisfutebol sabe que o médio algarvio de 28 anos aterra em solo saudita nesta quarta-feira, enquanto os meandros do contrato continuam a ser negociados. Como tal, a estreia de Guga poderá acontecer a 1 de fevereiro, aquando da visita ao Al Ittihad de Sérgio Conceição (6.º).
Conforme relatou ao Maisfutebol, o médio ex-Famalicão e Rio Ave – e formado no Benfica – admitia o regresso ao futebol português. Todavia, as abordagens recebidas não alcançaram bom porto. Por isso, segue-se novo capítulo no estrangeiro, desta feita no Médio Oriente.