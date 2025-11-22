México: Pedro Caixinha em negociações com Juárez
Treinador de 55 anos está sem clube desde abril, quando deixou o Santos
Aos 55 anos, Pedro Caixinha é hipótese para assumir o comando dos mexicanos do Juárez, emblema que recentemente falhou a qualificação para os "quartos" do Torneio de Abertura do campeonato.
Ainda que a imprensa mexicana avance que o treinador tenha acordo para suceder a Martín Varini, que vai orientar o Necaxa (13.º no Torneio de Abertura), o Maisfutebol sabe que as negociações ainda não foram concluídas. A próxima semana vai trazer novidades quanto ao futuro de Pedro Caixinha, que deixou o Santos em abril.
Caso o acordo com o Juárez seja alcançando, o português vai escrever o quarto capítulo no México, depois de orientar Santos Laguna (2012-2015 e 2021/22) e Cruz Azul (2017-2019). O alentejano foi campeão em 2015 e também conquistou Supertaça (2014/15 e 2018/19) e Taça (2014/15 e 2018/19).
Num percurso iniciado no Desp. Beja em 1999, Pedro Caixinha passou por emblemas como Sporting, Al Hilal, Panathinaikos, Rangers, Bragantino e Santos.