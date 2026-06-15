António Folha foi oficializado como o novo treinador do Cluj nesta segunda-feira. O gaiense de 55 anos não treinava desde 2024, quando deixou o leme do FC Porto B.

No percurso enquanto treinador principal, Folha orientou vários escalões de formação dos dragões (sub-15 e sub-19), assumindo a equipa B em dois ciclos (2017 a 2018; 2020 a 2024). Pelo meio treinou o Portimonense na Liga.

Quanto ao Cluj, este histórico emblema romeno não se sagra campeão desde 2022 e a última conquista remonta a 2025, quando levantou a Taça. Em 2025/26, o Cluj terminou o campeonato no terceiro lugar – a sete pontos do campeão U. Craiova – pelo que vai disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

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