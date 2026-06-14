Terminada a época de estreia na Arábia Saudita, Jéssica Silva anunciou a saída do Al Hilal. A avançada de 31 anos recorreu às redes sociais.

«Parto com muito mais do que memórias do futebol. Esta época nem sempre foi fácil e não conseguimos o que queríamos, mas às vezes isso faz parte do percurso. Ensina-nos também o que um clube como o Al Hilal espera, exige e ambiciona. Obrigada às minhas colegas, à equipa técnica, ao clube e aos adeptos.»

«Há coisas que não se conquistam em campo. Fazer parte da mudança e ajudar a construir algo para o futuro é uma delas. Orgulho-me de viver o crescimento do futebol feminino por dentro e de desempenhar um pequeno papel nesta caminhada. Obrigada pelas memórias», escreveu.

Outrora no Benfica, Jéssica Silva deixou as norte-americanas do Gotham para reforçar o Al Hilal. Apesar dos 14 golos em 23 jogos, terminou o campeonato saudita no quinto lugar e sem qualquer título conquistado.