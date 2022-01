O médio português João Carvalho é reforço do Olympiakos, anunciou o clube grego este sábado.

O futebolista de 24 anos troca, assim, o Nottingham Forest pelo campeão helénico, onde vai encontrar os compatriotas Ruben Semedo e Rony Lopes, além do técnico Pedro Martins.

Com toda a formação realizada no Benfica, João Carvalho foi emprestado ao Vit. Setúbal em 2016/17 e estreou-se pela equipa principal dos encarnados na época seguinte. Transferiu-se para o Championship em 2018 e na última temporada foi cedido aos espanhóis do Almería.

Na presente época, alinhou em apenas oito jogos, nos quais apontou dois golos.