José Morais, de 60 anos, rescindiu contrato com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, por motivos pessoais, conforme anunciou o clube. Termina, assim, um ciclo de 13 vitórias em 17 jogos, deixando o Al Wahda no segundo lugar do campeonato, a dois pontos do Al Ain. Além disso, este clube compete nas taças domésticas e na Champions da Ásia.

Num percurso iniciado em 1991 na formação do Benfica, José Morais já passou por inúmeros países: Alemanha, Suécia, Jordânia, Arábia Saudita, Tunísia, Irão, Itália, Espanha, Inglaterra, Grécia, Ucrânia, Coreia do Sul, Turquia e Iraque. Em Portugal, José Morais orientou as equipas principais de Santa Clara, Académico de Viseu e Estoril.