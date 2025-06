Luís Castro é oficialmente treinador do Nantes, que recentemente terminou no 13.º posto da Ligue 1. Como noticiado pelo Maisfutebol, o Nantes negociou com o Dunkerque, alcançando acordo para a mudança do treinador.

Atingir as meias-finais da Taça e a final dos play-offs da II Liga foi o cartão de visita ideal para Luís Castro atrair interessados.

O vínculo com o Nantes dura até junho de 2027, com mais um ano de opção. Na nova época, o técnico vai trabalhar com Anthony Lopes, guarda-redes português de 34 anos.

Em França desde setembro de 2023, o timoneiro luso viveu a melhor época pelo Dunkerque, depois de – em 2023/24 – escapar à despromoção.

Num percurso de 20 anos, Luís Castro despontou como treinador nos juniores de Moreirense, Vizela e Vitória de Guimãraes, onde também coordenou a formação. Após uma breve passagem pela Grécia, orientou os juniores, sub-23 e «bês» do Benfica, entre 2019 e 2023.

De vento em pompa, Luís Castro vai liderar um emblema que guarda boas memórias com Sérgio Conceição ao leme, em 2016/17.