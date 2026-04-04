Aos 34 anos, Mário Rui volta aos relvados ao fim de mais de um ano sem clube. Depois de rescindir com o Nápoles em 2024, o lateral esquerdo reforçou o Forte Virtus, emblema fundado em 2020 e que milita na terceira divisão dos Emirados Árabes Unidos.

Natural de Sines e formado entre Sporting e Benfica, o internacional português fez a maior parte da carreira profissional em Itália, entre 2011 e 2024, representando Gubbio, Spezia, Empoli, Roma e Nápoles, onde jogou de 2017 a 2024, conquistando campeonato e Taça.

Mário Rui conta com 12 jogos pela Seleção, participando no Mundial 2018 e vencendo a Liga das Nações.