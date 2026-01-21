Made In
OFICIAL: Paulo Alves deixa lanterna vermelha da segunda divisão saudita
Treinador de 56 anos não conseguiu vencer em sete jornadas, encerrando o ciclo com quatro derrotas consecutivas
Paulo Alves deixou o comando técnico do Al Batin, emblema que ocupa o 18.º e último lugar da segunda divisão da Arábia Saudita. Contratado no princípio de dezembro, o treinador português registou cinco derrotas e dois empates – quatro desaires consecutivos – pelo que o Al Batin regista 12 derrotas e quatro empates em 16 jornadas.
O clube saudita rescindiu com Paulo Alves, de 56 anos, e Henry Makinwa – antigo avançado nigeriano, com dupla nacionalidade portuguesa – assumiu o comando interino.
🔹إدارة النادي تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول#الباطن | #السماوي pic.twitter.com/DSynVbjMJm— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) January 20, 2026
