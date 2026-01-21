Paulo Alves deixou o comando técnico do Al Batin, emblema que ocupa o 18.º e último lugar da segunda divisão da Arábia Saudita. Contratado no princípio de dezembro, o treinador português registou cinco derrotas e dois empates – quatro desaires consecutivos – pelo que o Al Batin regista 12 derrotas e quatro empates em 16 jornadas.

O clube saudita rescindiu com Paulo Alves, de 56 anos, e Henry Makinwa – antigo avançado nigeriano, com dupla nacionalidade portuguesa – assumiu o comando interino.

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.

