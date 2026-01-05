A derrota na visita ao Al Ettifaq (2-0), na sexta-feira, ditou o fim de ciclo para Paulo Sérgio ao leme do Al Akhdoud, 17.º e penúltimo do campeonato saudita, com 5 pontos, a três de zona segura. Depois de cinco vitórias em 12 jogos na última época, o treinador português conseguiu apenas um triunfo em 13 jogos em 2025/26.

Numa carreira edificada entre Portugal e o estrangeiro – Roménia, Chipre, Escócia, Emirados, Irão e Arábia – Paulo Sérgio, de 57 anos, procura um novo ciclo.