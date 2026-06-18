Rui Mota, de 47 anos, rumou à terceira divisão da Alemanha, onde vai orientar o SV Waldhof Mannheim, que terminou no décimo lugar em 2025/26. Natural de Lisboa, trabalha no estrangeiro desde 2022. Ao assinar pelo SV Waldhof Mannheim, Rui Mota torna-se no segundo português a treinar nas divisões profissionais alemãs, depois de Vítor Pereira em 2016/17.

«Quero agradecer à direção a confiança. As bases para alcançar o sucesso já existem. Cabe-nos transformar um conjunto de jogadores numa verdadeira equipa», disse Rui Mota aos meios do novo clube.

O SV Waldhof Mannheim não compete na primeira divisão da Alemanha desde 1990.

Num percurso de 20 anos, Rui Mota foi observador do Sporting e integrou a equipa técnica de Ricardo Sá Pinto, passando por Moreirense e Sp. Braga, além de países como Arábia Saudita, Grécia, Bélgica, Polónia, Brasil, Turquia e Irão.

Enquanto treinador principal, Rui Mota orientou os georgianos do Dila, os arménios do Noah – onde conquistou liga e taça, e disputou a Liga Conferência – e os búlgaros do Ludogorets, disputando a Liga Europa.

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