Paulinho integra o lote de melhores marcadores do Torneio de Encerramento da Liga do México – igualado por Djurdjevic (Atlas) e Zúñiga (Tijuana) – e acumula interessados. Esta semana, o avançado português foi apontando ao Club América, emblema que vai tentar a presença no Mundial de Clubes, por via de play-off.

Face aos rumores – e até pela rivalidade entre América e Toluca – Paulinho optou por se pronunciar.

«Não vou jogar noutro clube que não seja o Toluca, a não ser que o clube fale comigo. Não quero porque acho que não faz sentido. O Toluca foi uma surpresa porque mudei de continente e cultura. Adaptei-me muito bem e apaixonei-me por este clube. Só tenho coisas boas para dizer e espero continuar durante muitos anos. A história é feita com a conquista de campeonatos», comentou, em conferência de imprensa.

O ponta de lança de 32 anos regista 26 golos e oito assistências em 37 jogos pelo Toluca. O emblema mexicano vai disputar os “quartos” do Torneio de Encerramento da Liga e a fase de grupos da Leagues Cup, competição protagonizada por emblemas mexicanos e norte-americanos.