André Villas-Boas equaciona a saída do comando técnico do Marselha, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico português de 42 anos ficou desagradado com a saída de Andoni Zubizarreta do cargo de diretor desportivo, que foi oficializada na quinta-feira, e quer saber quais as garantias que o clube lhe dará para a próxima época, em que a equipa regressará à Liga dos Campeões após sete anos de ausência.

O treinador, que entretanto já regressou à cidade do Porto, esteve esta semana reunido com a direção do clube marselhês e a situação neste momento é de rotura. Já nesta sexta-feira, o presidente Jacques-Henri Eyraud revelou que o técnico «tem dúvidas em continuar no clube sem Zubizarreta».

Villas-Boas tem ainda mais um ano de contrato com o Marselha, clube que levou ao vice-campeonato em França. A Liga Francesa, refira-se, terminou antecipadamente devido à pandemia de covid-19.



Aos 42 anos, o português iniciou a carreira na Académica, clube de onde saiu para o FC Porto. Após uma época no Dragão, durante a qual venceu a Liga, a Supertaça Cândido de Oliveira, a Taça de Portugal e a Liga Europa, Villas-Boas seguiu para o Chelsea. Passou ainda por Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG antes de chegar ao sul de França.