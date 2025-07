Tiago Dantas foi oficializado como reforço do Rijeka, atual campeão croata.

O médio de 24 anos formado no Benfica estava sem clube depois de ter terminado a ligação ao Osijek, também da Croácia.

Dantas assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas com o Rijeka, que conquistou recentemente o segundo título nacional do palmarés e pôr termo a uma série de sete campeonatos consecutivos do Dínamo Zagreb.

Tiago Dantas, recorde-se, fez toda a formação do Benfica, de onde saiu em definitivo no final de 2023/24, depois de cedências a Bayern Munique, Tondela, PAOK e AZ Alkmaar.