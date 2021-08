José Peseiro demitiu-se do cargo de selecionador da Venezuela, revelou o presidente do organismo, Jorge Giménez.



«No dia de ontem recebemos uma carta de José Peseiro a rescindir o seu contrato. Falámos com ele e entendemos o seu ponto de visto. Ele pediu-nos tempo para analisar, mas depois ligou-nos para confirmar a sua saída», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O dirigente admitiu que a federação vinotinto «devia uns prémios» ao treinador português relativos ao desempenho da seleção e mostrou-se desiludido pela sua saída.



«Não queríamos que este fosse o desenlace, mas devemos encarar o que está a acontecer e o que virá. Pedimos ao país que confie em nós, pois as suas preocupações são as nossas. Melhores tempos virão, agora é hora de colocar a casa e ordem», referiu.



Peseiro, de 61 anos, foi apresentado como novo selecionador da Venezuela em fevereiro de 2020, mas apenas disputou os primeiros jogos oficiais em 2021: somou um triunfo em dez jogos.