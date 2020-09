O guarda-redes português Ricardo Ribeiro está perto de reforçar o Al-Jabalain, clube que disputa a segunda liga da Arábia Saudita e treinado pelo português Filipe Gouveia.

O guardião português de 30 anos prepara-se para ter a primeira experiência no estrangeiro, depois de ter jogado toda a carreira em Portugal, mais recentemente no Paços de Ferreira, nas últimas duas épocas. Os castores já se tinham despedido do jogador, em julho, altura desde a qual o natural de Moreira de Cónegos era atleta livre para novo compromisso.

O Al-Jabalain já oficializou o acordo, contudo há ainda vários detalhes a acertar. Ao Maisfutebol, esta quinta-feira, o representante que está a tornear as negociações explicou que há um «pré-acordo» com o emblema saudita, mas o jogador ainda está em Portugal e tem de viajar para a realização de exames médicos e acerto de outros pormenores. O pré-acordo prevê um vínculo de uma temporada, com mais uma de opção.

Ricardo Ribeiro começou a carreira no Moreirense e jogou, ainda, no Estoril Praia, Académico de Viseu, Olhanense, Belenenses e Académica.

