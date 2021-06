O futebolista português Ricardo Valente é reforço do Tuzlaspor. O clube turco confirmou a contratação do jogador, na terça-feira.

Valente representou o Gaz Metan da Roménia na época 2020/2021, tendo feito dez golos em 32 jogos. Vai partir agora para a terceira experiência no estrangeiro, já depois de ter representado, na primeira metade da época 2019/2020, o Hatta Club dos Emirados Árabes Unidos.

Formado no FC Porto e no Leixões, o jogador de 30 anos continua agora na II Liga turca, já depois de ter jogado, em Portugal, no Esmoriz, Aliados Lordelo, Fafe, Feirense, V. Guimarães, Paços de Ferreira e Marítimo.