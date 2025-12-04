Made In
Há 19 min
México: Paulinho perde primeira mão das «meias» contra Sergio Ramos
Toluca não conseguiu ultrapassar o Monterrey, que contou com dois ex-FC Porto a titulares
TR
Toluca não conseguiu ultrapassar o Monterrey, que contou com dois ex-FC Porto a titulares
TR
O ex-Sporting Paulinho saiu derrotado na primeira mão das «meias» da Liga Apertura mexicana. O Toluca visitou e perdeu (1-0) com o Monterrey, que contou com Sergio Ramos e dois ex-FC Porto.
Pelo Toluca, Paulinho repetiu a habitual titularidade. Do lado do Monterrey, além do antigo jogador do Real Madrid, Oliver Torres e Jesus Corona, dois futebolistas bem conhecidos do futebol português, foram também titulares.
O Toluca garantiu um lugar nas «meias» após ultrapassar Juárez. Já o Monterrey eliminou o América nos «quartos».
No que toca ao jogo, o golo de Berterame ainda antes do intervalo (39m) deu a vitória no primeiro jogo desta fase da competição. A segunda mão decorre na madrugada deste domingo (01h00).
Outros resultado:
Cruz Azul 1-1 Tigres
Continuar a ler
TAGS: Made In Mexico Internacional Paulinho Toluca
NOTÍCIAS MAIS LIDAS