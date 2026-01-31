Made In
México: Toluca de Paulinho empata, Pedro Caixinha derrotado
Portugueses com resultados negativos no Clausura
O Toluca, com Paulinho a cumprir 90 minutos, empatou a zero na visita ao Puebla, no arranque da quarta jornada do torneio Clausura do México.
Os campeões tiveram as melhores ocasiões de golo – até desperdiçaram um penálti em cima do intervalo –, mas não conseguiram traduzir as oportunidades no marcador.
Com este resultado, o Toluca segue no quarto lugar, com oito pontos.
Também na última madrugada, o Juárez, treinado por Pedro Caixinha e com Ricardinho no onze, foi derrotado em casa pelo Cruz Azul (4-3).
Desta forma, a equipa do treinador português ocupa, à condição o 11.º lugar, com quatro pontos.
