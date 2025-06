Oficializado o fim de ciclo pelo Santa Clara, Ricardinho ruma ao México para a primeira experiência no estrangeiro, com as cores do Juárez. O médio ofensivo foi anunciado como reforço na noite desta quarta-feira, num vínculo até junho de 2028.

Formado por FC Porto, Padroense e Rio Ave, Ricardinho foi contratado pelo Santa Clara em 2020, sendo emprestado a Praiense e Torreense. No regresso aos Açores, destacou-se a partir de 2021, totalizando 141 jogos, 16 golos e dez assistências.

Após cinco anos de contrato com o Santa Clara, Ricardinho não renovou e rumou ao México a custo zero.

O Juárez foi 12.º classificado no Torneio Abertura 2024 da Liga mexicana. Meses mais tarde, alcançou o 9.º posto no Torneiro de Encerramento da Liga. Neste emblema, Ricardinho vai reencontrar Madson, extremo ex-Moreirense.