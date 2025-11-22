Paulinho, ex-Sporting e goleador dos mexicanos do Toluca, mantém a porta da Seleção aberta, espreitando uma chamada para o Mundial 2026.

«Enquanto jogar, estarei disponível para a Seleção. Acho que estou pronto para isso com o que estou a fazer no Toluca, estou pronto para ajudar. (...) Seria incrível, estando no México, jogar um Mundial pelo meu país aqui.Acho que os astros estão a alinhar-se, seria muito bonito para mim, especial, também pelo que o México me deu, mas vamos ver se se concretiza», disse.

«O Cristiano Ronaldo mudou a história do futebol português, além disso, talvez esta seja a melhor geração de jogadores em Portugal, por isso é complicado, há muitos bons jogadores, mas estou pronto para o dia em que me chamarem», acrescentou.

Depois de 29 golos e oito assistências em 43 jogos na época de estreia, Paulinho leva 16 golos e duas assistências em 19 encontros na presente temporada. O avançado de 33 anos tem contrato até 2027.

O Toluca terminou a fase campeonato do Torneio de Abertura no primeiro lugar e aponta à conquista da prova. Paulinho é o melhor marcador, com 12 golos.

O avançado regista três internacionalizações pela Seleção, todas em 2020, apontando dois golos.