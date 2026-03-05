O Juárez de Pedro Caixinha alcançou a segunda vitória consecutiva no campeonato na madrugada desta quinta-feira, na visita ao Club América (2-1). O extremo Ricardinho (ex-Santa Clara) continua a recuperar de lesão na coxa esquerda, pelo que não foi convocado por Caixinha, que apostou no extremo Puma Rodríguez (ex-Famalicão).

Na nona jornada do torneio de encerramento do campeonato do México, o extremo Jairo Torres adiantou o Juárez ao quinto minuto, enquanto o médio Zendejas restabeleceu a igualdade aos 69 minutos. Ainda assim, o médio Guilherme Castilho decidiu a favor dos visitantes aos 90+3m.

Assim, o Juárez sobe ao 12.º lugar, com 10 pontos, a 12 do líder Cruz Azul e a um de Puebla e Club América (9.º). Segue-se a visita ao Toluca de Paulinho (2.º), no domingo (23h).